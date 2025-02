Herzogin Meghan kündigt erste «As Ever»-Produkte für Frühling an

Die 43–Jährige überraschte am 17. Februar mit dem neuen Namen «As Ever» – kurz vor dem Start ihrer neuen Netflix–Serie «With Love, Meghan» am 4. März. In einem Video auf ihrer Instagram–Seite «meghan» sagte sie: «Die Katze ist aus dem Sack. Ich bin schockiert, dass wir das so lange geheim gehalten haben. In zwei Wochen kommt meine Show heraus, worauf ich mich so freue. Und auch mein Geschäft, auf das es, glaube ich, viel Neugierde gegeben hat.» Sie habe sich nach dem Zusammenschluss mit Netflix dazu entschieden, einen anderen Namen zu wählen, da «American Riviera Orchard» sie auf Dinge beschränke, die nur in ihrer Gegend hergestellt und angebaut werden. «As Ever» habe sie sich bereits im Jahr 2022 gesichert.