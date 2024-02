Herzogin Meghan: Neue Gerüchte um «Suits»-Reboot

Bisher haben Prinz Harry und Herzogin Meghan, die seit 2020 nicht mehr für die britische Königsfamilie arbeiten, mit ihrer Firma Archewell Productions drei Projekte für Netflix umgesetzt – die Dokuserien «Harry & Meghan», «Heart of Invictus» und «Live to Lead». Insbesondere «Harry & Meghan» hatte für Aufsehen gesorgt und debütierte Ende 2022 als jemals in einer Startwoche meistgesehenes Doku–Format des Streamingdienstes. Arbeiten an einer geplanten Animationsserie mit dem Titel «Pearl» sollen 2022 unterdessen eingestellt worden sein.