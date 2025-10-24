Herzogin Meghan: Neue Mitarbeiterin gibt nach drei Monaten auf

Robinson hatte Medienberichten zufolge zuvor bei Netflix für die Serie «The Crown» gearbeitet. Sie wurde demnach im Juni zur Kommunikationschefin bei der Herzogin von Sussex ernannt. Ihre Aufgabe war es, die Medienstrategie für Meghan und ihren Ehemann Prinz Harry (41) zu leiten. Einem Bericht der «Daily Mail» zufolge soll sie nun schon wieder weg sein.