Herzogin Meghan nimmt Tochter Lilibet mit zum Imkern

Seit sie auf Instagram zurück ist, teilt Herzogin Meghan (43) öfter süsse Einblicke in ihr Familienleben in den USA. Auf ihrem Social–Media–Kanal gibt es auch die Gelegenheit, einen seltenen Blick auf ihre beiden gemeinsamen Kinder mit Prinz Harry (40) zu werfen. Das Paar hält Archie (6) und Lilibet (3) sonst eher strikt aus der Öffentlichkeit heraus. In ihrer Story zeigte Meghan nun eine Aufnahme von sich und ihrer dreijährigen Tochter – beide in Imkeranzüge gekleidet, um einen Bienenschwarm zu besuchen.