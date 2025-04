Herzogin Meghan ohne Make-up und Markle

Meghan ist im Podcast «The Jamie Kern Lima Show» zu Gast. Die Unternehmerin und Podcasterin Lima erklärt zu einem auf Instagram veröffentlichten Ausschnitt, dass das Duo sich dazu entschieden habe, «die Folge so aufzunehmen, wie wir die meiste Zeit miteinander verbringen» – ungeschminkt, in Sweatshirts und gemütlich in Schaukelstühlen sitzend.