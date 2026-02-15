Herzogin Meghan postet Valentinstagsfoto ohne Archie

2025 schrieb Meghan einen längeren Text

Im vergangenen Jahr verbrachte das Paar den Valentinstag getrennt, da der Prinz für die Invictus Games in Kanada arbeitete. Zu einem Schwarz–Weissen–Kussfoto fand Meghan damals mehr Worte. So teilte sie unter anderem mit: «Ich bin wieder zu Hause, kümmere mich um unsere Babys und vermisse meinen Valentine, während er bei den Invictus Games weitermacht, Leben verändert und uns alle an die Kraft der Heilung und Belastbarkeit durch diese unglaublichen Veteranen und ihre Familien erinnert. Ich bin sehr stolz auf meinen Mann und das, was er geschaffen hat.»