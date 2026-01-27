Herzogin Meghan: Prinzessin Lilibet wird womöglich Pfadfinderin

«Thin Mints» bleiben der Favorit

Eine Frage durfte natürlich nicht fehlen: Welcher Girl–Scout–Keks ist Meghans Liebling? Die Antwort kam ohne Zögern: «Ich bin ein Thin–Mints–Fan. Das ist so ein Klassiker», verriet sie der US–Zeitschrift Als ehemalige Pfadfinderin erinnere sie sich noch gut daran, dass diese Sorte immer am schnellsten verkauft wurde. Und ihr Geheimtipp? Die Schoko–Minz–Kekse schmecken am besten direkt aus dem Gefrierfach – «auch wenn das vielleicht nicht so gehört», fügte sie augenzwinkernd hinzu.