Herzogin Meghan reagiert mit handgeschriebenem Brief auf Sorge um Show

Mit aufgerissenen Augen hält sie in einem der Clips ein geöffnetes Kuvert in die Kamera, auf dem ein goldenes «M» mit Krone darüber zu sehen ist. Dann enthüllt sie, was Herzogin Meghan ihr geschrieben hat: «Liebe Amanda, ich habe gehört, du hast Angst. Mach dir keine Sorgen. Jetzt kommt der spassige Teil – lass es uns geniessen.» Sie schloss mit den Worten «Wie immer [As Ever, Anm. d. Red.], Meghan» – in Anlehnung an ihre jüngst zu «As Ever» umbenannte Lifestyle–Marke.