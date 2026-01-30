Herzogin Meghan setzt am Valentinstag auf Schokolade

Meghan ist zu ihren Wurzeln zurückgekehrt

Herzogin Meghan hatte ihre Marke «As Ever» im März 2025 auf den Markt gebracht und verkauft seither Lebensmittel wie Marmeladen, Tees oder Keksmischungen. Ihre Vorliebe für das Kochen und Handarbeiten hatte sie auch in ihrer Lifestyle–Serie «With Love, Meghan» auf Netflix gezeigt. Vergangenes Jahr liefen zwei Staffeln und ein Weihnachtsspecial. Das Zuschauerinteresse hielt sich aber in Grenzen. Eine dritte Staffel soll es angeblich nicht geben. Allerdings könnten weitere Feiertagsspecials folgen.