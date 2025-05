Herzogin Meghan: So viel hat sie bei den Schwangerschaften zugenommen

Sie trage immer ihre fünf Zentimeter hohen, spitzen Stilettos – was während der Schwangerschaft kein einfaches Unterfangen war, erklärt sie. «Du hast einen riesigen Bauch und deine winzig kleinen Knöchel stützen sich in diesen hohen Absätzen ab, aber mein ganzes Gewicht lag vorne», erinnert sich Meghan. «Wie um alles in der Welt kann es sein, dass ich nicht einfach umkippe und mit dem Gesicht auf dem Boden lande?», frage man sich in solch einer Situation. Hilfe bekam sie aber damals von Harry: «Ich habe mich fest an meinen Mann geklammert und dachte: ‹Bitte lass mich nicht hinfallen.›»