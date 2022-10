Nur Äusserlichkeiten waren wichtig

Herzogin Meghan sollte für TV-Auftritte ihren Bauch einziehen

Herzogin Meghan spricht in ihrem Podcast «Archetypes» über ihre Zeit in der TV-Show «Deal Or No Deal». Auch wenn sie damals für den Job dankbar war, habe sie später gekündigt. Meghan sei rein auf ihr Äusseres reduziert worden.