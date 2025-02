Herzogin Meghan spricht über Schwangerschaftsgelüste

Am Samstag haben Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) den Auftakt der diesjährigen Invictus Games in Vancouver gefeiert. In deutlich kleinerem Kreis ging es für das Paar und einige Freunde zudem ins indische Restaurant Vij's. Dort wurde die Gruppe von Besitzer und Chefkoch Vikram Vij (60) persönlich begrüsst. Während des Besuchs sprach Meghan, die mit Harry die gemeinsamen Kinder Archie (5) und Lilibet (3) hat, auch über ihre damaligen Schwangerschaftsgelüste.