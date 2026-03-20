Herzogin Meghan: Strahlender Auftritt mit Kelly McKee Zajfen

Bereits im Oktober 2025 war Meghan bei Kellys Benefizveranstaltung, deren Ziel es war, Spenden für die «Alliance for Children's Rights» zu sammeln, gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (41) anwesend. Meghans Freundin co–gründete 2014 die Organisation Alliance of Moms, die schwangere Teenagermütter unterstützt. «Meg & H, ihr beeindruckt mich immer wieder mit eurem Engagement für die Gemeinschaft und eurer unerschütterlichen Treue und Liebe in der Freundschaft», erklärte Kelly McKee Zajfen nach dem Event. «Ich bewundere immer wieder eure Fähigkeit, für andere, für dieses Anliegen und für unsere Familie da zu sein.» Meghans Freundin war auch in ihrer Lifestyle–Netflix–Show «With Love, Meghan.» zu sehen.