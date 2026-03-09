Herzogin Meghan teilt neue Aufnahme mit Tochter Lilibet

«Für die Frau, die sie eines Tages sein wird...»

Auf dem Foto sind Meghan und Lilibet von hinten zu sehen. Sie sitzen auf Steinen mit Blick auf Strand und Meer. Die Herzogin hat den Arm um ihre Tochter gelegt und drückt ihr einen Kuss auf die Stirn. «Für die Frau, die sie eines Tages sein wird... Alles Gute zum Internationalen Frauentag», schrieb die 44–Jährige dazu. Anschliessend fügte sie hinzu, dass das Foto von «Papa Sussex» aufgenommen wurde, womit Harry, der Herzog von Sussex, gemeint ist.