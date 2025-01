Herzogin Meghan teilt Trailer und Startdatum zu ihrer Netflix-Show

Schon eine Million Follower auf neuem Instagram–Account

Herzogin Meghan hatte am 1. Januar 2025 mit ihrem Instagram–Comeback überrascht. Bereits seit Monaten wurde gemunkelt, dass der Account «@meghan» wohl der Ehefrau von Prinz Harry (40) gehört. Am Neujahrstag teilte sie dann ein Video, in dem sie am Strand entlangläuft und mit den Fingern «2025» in den Sand schreibt. In weniger als zwei Tagen knackte der Account die Millionen–Follower–Marke.