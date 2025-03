Herzogin Meghan teilt Video von Lilibet mit «Tante» Serena Williams

Seit Jahren eng befreundet

Ein drittes Foto, das die Herzogin am Samstag teilte, zeigt sie und Williams in einer innigen Umarmung. Die beiden sind seit mehr als zehn Jahren eng befreundet. Laut «Hello!» lernten sie sich erstmals 2010 beim Super Bowl kennen und wurden 2014, nach einem weiteren gemeinsamen Super–Bowl–Besuch enge Freundinnen. Serena Williams war auch im Mai 2018 bei der Hochzeit von Herzogin Meghan und Prinz Harry in Windsor Castle zu Gast.