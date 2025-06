Herzogin Meghan teilt zum Vatertag süsse Familienaufnahmen

Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen Prinz Archie und Prinzessin Lilibet abseits des Rampenlichts in Montecito, Kalifornien, gross, seit sie sich 2020 von ihren königlichen Rollen in Grossbritannien zurückgezogen haben. Die Herzogin von Sussex ist seit Jahresbeginn allerdings wieder in den sozialen Medien aktiv und teilt über ihren persönlichen Instagram–Account Neuigkeiten über ihre beruflichen Unternehmungen und auch das Privatleben ihrer Familie.