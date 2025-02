Herzogin Meghan trägt Dianas ikonischen Pullover

Modische Hommage an die verstorbene Prinzessin Diana (1961–1997): Herzogin Meghan (43) hat in einer Instagram–Story ein Video geteilt, in dem sie einen legendären Look der Prinzessin neu interpretiert. In dem Clip, der die Herzogin von Sussex beim Gärtnern zeigt, hat sie einen lilafarbenen «Northwestern»–Pullover an – genau wie Diana, die Mutter ihres Ehemanns Prinz Harry (40), ihn einst getragen hatte.