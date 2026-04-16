Herzogin Meghan trägt in Melbourne T-Shirt mit besonderer Botschaft

Erstmals seit 2018 in Australien

Es ist das erste Mal seit ihrer grossen royalen Tour im Jahr 2018, dass das Paar gemeinsam nach Australien zurückgekehrt ist. Seit ihrem Rückzug aus der ersten Reihe der Königsfamilie im Jahr 2020 findet dieser Besuch in rein privater Kapazität statt. Dennoch erinnert vieles an frühere Zeiten: So besuchte Prinz Harry am ersten Tag das Royal Children's Hospital in Melbourne – eine Klinik, die bereits seine Mutter, Prinzessin Diana, im Jahr 1985 besichtigt hatte. Während Harry sich am Mittwoch dem Thema psychische Gesundheit widmete, überraschte Meghan die Zuschauer der Show «MasterChef Australia» mit einem Gastauftritt.