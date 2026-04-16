Herzogin Meghan trägt in Melbourne T-Shirt mit besonderer Botschaft

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) setzen ihren Aufenthalt in Melbourne mit einem Fokus auf die indigene Kultur fort. Dabei nutzt die Herzogin ihr Outfit, um auf eine wichtige soziale Initiative aufmerksam zu machen.
Am Donnerstagmorgen besuchten der Herzog und die Herzogin von Sussex den Scar Tree Walk in Melbourne. Begleitet von einem Guide des Koorie Heritage Trust erkundete das Paar Kunstinstallationen der Ureinwohner und historische Versammlungsorte der Kulin Nation. Der zweistündige Rundgang endete bei den beeindruckenden «Scar Trees». Diese Bäume tragen bis heute die Spuren der Vergangenheit, da ihre Rinde vor Jahrhunderten von den Ureinwohnern für die Herstellung von Kanus, Schilden und Behältern entfernt wurde.
Modisches Statement mit persönlicher Botschaft
Meghan wählte für den Termin einen bewusst legeren Look, der jedoch eine persönliche Botschaft enthielt. Unter ihrem Trenchcoat trug sie ein T–Shirt mit der Aufschrift «Mama», von der Organisation Alliance of Moms. Diese Initiative unterstützt werdende Eltern und Jugendliche im Pflegesystem von Los Angeles. Mit diesem Outfit würdigte sie ihre enge Freundin Kelly McKee Zajfen, die Mitbegründerin der Organisation ist. Das T–Shirt ist Teil einer Kampagne, die Zajfen nach dem tragischen Verlust ihres Sohnes George ins Leben rief.
Erstmals seit 2018 in Australien
Es ist das erste Mal seit ihrer grossen royalen Tour im Jahr 2018, dass das Paar gemeinsam nach Australien zurückgekehrt ist. Seit ihrem Rückzug aus der ersten Reihe der Königsfamilie im Jahr 2020 findet dieser Besuch in rein privater Kapazität statt. Dennoch erinnert vieles an frühere Zeiten: So besuchte Prinz Harry am ersten Tag das Royal Children's Hospital in Melbourne – eine Klinik, die bereits seine Mutter, Prinzessin Diana, im Jahr 1985 besichtigt hatte. Während Harry sich am Mittwoch dem Thema psychische Gesundheit widmete, überraschte Meghan die Zuschauer der Show «MasterChef Australia» mit einem Gastauftritt.
Nach den kulturellen Eindrücken in Melbourne zieht es das Paar weiter nach Sydney. Dort steht der Sport im Mittelpunkt, ein Thema, das dem Prinzen besonders am Herzen liegt. Geplant ist ein Segelausflug im Hafen von Sydney gemeinsam mit Invictus Australia, dem lokalen Ableger der von Harry gegründeten Invictus Games. Am Wochenende besucht Meghan zudem ein exklusives Frauen–Retreat in Sydney. Den Abschluss der Station bildet der Besuch eines Rugbyspiels im Allianz Stadium, bevor die Sussexes ihre Reise durch den Kontinent fortsetzen.