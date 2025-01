Herzogin Meghan trauert um ihren Beagle Guy

Schwere Zeit für den Vierbeiner

Wie Meghan in ihrem Post verriet, hatte Guy vor dem Umzug der Familie nach Grossbritannien einen schweren Unfall und musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Sie dankte den Tierärzten für ihre Hilfe in dieser Zeit. Guy wird in der neuen Netflix–Serie «With Love, Meghan» noch einmal zu sehen sein. «Ich hoffe, ihr versteht dann, warum sein Verlust mich so mitnimmt. Ich glaube, ihr werdet euch auch ein bisschen in ihn verlieben», schreibt die Herzogin an ihre Followerinnen und Follower.