Herzogin Meghan über Lilibet: «Sie hat gerade angefangen zu laufen»

Herzogin Meghan schildert ihren hektischen Morgen

In der Folge sprach Herzogin Meghan auch über ihre «morgendliche Hektik» zu Hause in Montecito, Kalifornien. «Ich bin mir sicher, dass es nur noch chaotischer wird, wenn sie älter werden», sagt sie in Bezug auf ihre zwei Kinder Lilibet und Archie (3). Zuerst bringe sie ihre Tochter nach unten, «eine halbe Stunde später ist Archie wach». Kurz bevor er aufsteht, würde Meghan anfangen, seine Lunchbox vorzubereiten. Währenddessen esse Lilibet einen kleinen Happen. Prinz Harry helfe ihr dabei, den Dreijährigen «nach unten zu bringen».