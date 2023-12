Herzogin Meghan: Überraschungsauftritt bei Netflix-Talkrunde

Und mit Misan Harriman ist sie schon seit langem freundschaftlich verbunden, er fotografierte viele Bilder von Prinz Harry und Meghan. So knipste der in Nigeria geborene Brite etwa das erste offizielle Foto von Prinzessin Lilibet (2) an ihrem ersten Geburtstag. Er war auch in ihrer Netflix–Serie «Harry & Meghan» zu sehen und gab etliche Statements gegenüber Medien, um dem Herzogspaar in strittigen Themen rund um das britische Königshaus beizustehen.