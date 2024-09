Herzogin Meghan: Überraschungsauftritt in einer Buchhandlung

Arbeit an neuer Lifestyle–Marke

Prinz Harry und Herzogin Meghan traten 2020 als arbeitende Royals der britischen Königsfamilie zurück und zogen zunächst nach Kanada, dann in die USA. Seitdem leben sie in Montecito – in der Nachbarschaft von Oprah Winfrey. Dieser gaben sie ein im März 2021 ausgestrahltes TV–Interview, in dem sie mit den Royals abrechneten. Auch danach berichteten sie in Interviews und einer Netflix–Doku über ihre Erlebnisse hinter den Palastmauern.