Herzogin Meghan und Jessica Mulroney: Seltenes Freundschafts-Update

Der kanadische TV– und Radio–Moderator Ben Mulroney (49) sprach am Mittwoch im Podcast «Can't Be Censored» über die Freundschaft zwischen seiner Ex–Frau und der Herzogin von Sussex. Als Co–Host Travis Dhanraj nachhakte, wo die Beziehung heute stehe, antwortete Ben diplomatisch, aber mit einer klaren Botschaft: «Diese Geschichte muss Jess erzählen. Ich möchte mich nicht für sie äussern, falls sie jemals darüber sprechen möchte, aber soweit ich weiss, verstehen sie sich gut», so der 49–Jährige.