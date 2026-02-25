Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen Jordanien

Das Büro der Sussexes gab dem Bericht zufolge bekannt, dass das Paar am Mittwoch, dem 25. Februar, und Donnerstag, dem 26. Februar, Jordanien besuchen wird. Laut «People» soll die königliche Familie über die Reise informiert worden sein. Es handele sich aber um einen Besuch in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und nicht im Namen der britischen Regierung, wie es weiter heisst.