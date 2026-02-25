Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen Jordanien

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) reisen nach Jordanien. Das verkündeten der Herzog und die Herzogin von Sussex laut dem «People»–Magazin am Dienstag. Der Schwerpunkt des Besuchs liege demnach auf Gesundheitsthemen.
Das Büro der Sussexes gab dem Bericht zufolge bekannt, dass das Paar am Mittwoch, dem 25. Februar, und Donnerstag, dem 26. Februar, Jordanien besuchen wird. Laut «People» soll die königliche Familie über die Reise informiert worden sein. Es handele sich aber um einen Besuch in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und nicht im Namen der britischen Regierung, wie es weiter heisst.
Reise mit WHO–Generaldirektor
Harry und Meghan wollen gemeinsam mit Tedros Adhanom Ghebreyesus (60), Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, zwei Tage lang an Veranstaltungen teilnehmen, deren Schwerpunkt auf Gesundheitsmassnahmen, psychischer Gesundheit und der Unterstützung von schutzbedürftigen Gemeinschaften liegt, die von Konflikten und Vertreibung betroffen sind.
Das royale Paar will laut «People» unter anderem auch die regionale Zentrale von World Central Kitchen besuchen. Die gemeinnützige Organisation stellt dort Lebensmittel und humanitäre Hilfe für den Gazastreifen bereit. World Central Kitchen ist einer der Partner der Wohltätigkeitsorganisation der Sussexes, Archewell Philanthropies.
Jordanien folgt auf Nigeria und Kolumbien
Die Reise soll sich auf Amman, die Hauptstadt von Jordanien, konzentrieren und Besuche bei WHO–Partnerorganisationen sowie bei Gesundheitsdiensten umfassen. Es ist die erste Auslandsreise dieser Art von Prinz Harry und Herzogin Meghan seit fast 18 Monaten. Zuletzt unternahmen die Sussexes 2024 Besuche in Nigeria und in Kolumbien.
Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben sich 2020 als arbeitende Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückgezogen. Sie leben mit ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) im kalifornischen Montecito.