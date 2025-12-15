Herzogin Meghan und Prinz Harry: Das planen sie zu den Feiertagen

Die Beziehung zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater zerbrach kurz vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018. Thomas Markle hatte damals mit Paparazzi zusammengearbeitet, die ihn für Fotos bezahlten. Herzogin Meghan schickte ihrem Vater nun zwar einen Brief ins Krankenhaus – zu mehr Kontakt soll sie aber nicht bereit sein. Und das, obwohl Thomas Markle seine Tochter laut «The Mail on Sunday» gebeten habe, ihn «noch einmal zu sehen, bevor ich sterbe». Er erzählte der Zeitung auch, dass er sich wünsche, seinen Schwiegersohn Prinz Harry und seine Enkelkinder zu treffen, «bevor es zu spät ist».