Herzogin Meghan und Prinz Harry loben Urteil gegen YouTube und Meta

«Dieses Urteil ist eine Abrechnung», erklärte das Paar. Familien hätten viel zu lange den Preis für Plattformen gezahlt, die ohne Rücksicht auf die Kinder entwickelt worden seien, die sie erreichen. Man stehe an der Seite aller Eltern und junger Menschen, die sich nicht zum Schweigen hätten bringen lassen. «Heute wurde die Wahrheit gehört und ein Präzedenzfall geschaffen.» Auf ihrer offiziellen Website ergänzten Harry und Meghan, das Urteil markiere einen Wandel bei der Rechenschaftspflicht von Technologieunternehmen – «die Gerechtigkeit hat die grossen Tech–Konzerne eingeholt.»