Das Supreme-Court-Urteil zum US-Abtreibungsrecht trat eine Welle der Empörung los. In den Reihen der Kritikerinnen und Kritiker befinden sich auch Herzogin Meghan (40) und Ehemann Prinz Harry (37). In einem Interview mit der «Vogue» fordert die US-Amerikanerin: «Männer müssen in diesem Moment und darüber hinaus ihre Stimme erheben, weil dies Entscheidungen sind, die Beziehungen, Familien und Gemeinschaften im Allgemeinen betreffen», so Meghan.