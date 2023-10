Herzogin Meghan und Prinz Harry: Romantik-Urlaub in der Karibik

Meghan und Harry kommen gerade aus New York

Vor ihrem Urlaub haben die Sussexes, die in Kalifornien leben, New York City einen Besuch abgestattet. Das Paar war am Dienstag (10. Oktober) zum Gipfeltreffen seiner Archewell Foundation angereist. Der Elterngipfel am Welttag für psychische Gesundheit sollte Familien dabei helfen, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern im digitalen Zeitalter zu meistern, hiess es über das Event.