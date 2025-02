Herzogin Meghan vermisst ihren «Valentine»

Harry hingegen wird voraussichtlich bis nach der Abschlusszeremonie am Sonntag (16. Februar) in Kanada bleiben. Der 40–Jährige rief 2014 die Invictus Games ins Leben, die «einen Weg zur Genesung für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt» bieten sollen – so heisst es auf der offiziellen Website. Die Austragungsorte sind in diesem Jahr Vancouver und Whistler. Mehr als 500 Teilnehmer aus 25 Nationen wohnen dem Sportevent vom 8. bis zum 16. Februar bei.