Herzogin Meghan verrät: Darum geht es in ihrem Spotify-Podcast

Meghan und Harry hatten Differenzen mit Spotify

Im letzten Jahr keimten Gerüchte auf, Harry und Meghan hätten sich mit Spotify überworfen und würden möglicherweise nicht an dem Vertrag festhalten wollen. Bislang wurde nur eine gemeinsame Podcast-Sonderfolge an Weihnachten 2020 exklusiv veröffentlicht. 2021 kritisierten die beiden, dass Spotify zur Desinformationskampagne während der Corona-Pandemie beitragen würde, da bestimmte Inhalte dort geduldet seien. Zuletzt liess jedoch ein Sprecher der Royals verlauten, dass man gemeinsam mit Spotify an diesem Problem arbeite und die Streitigkeiten beigelegt seien.