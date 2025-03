Herzogin Meghan verrät das Geheimnis ihrer Liebe zu Prinz Harry

Herzogin Meghan (43) ist in dieser Woche auf allen Kanälen unterwegs. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) führt nicht nur durch ihre eigene, am 4. März gestartete Netflix–Serie «With Love, Meghan». Auch ihre Lifestyle–Marke «As Ever» nimmt mehr und mehr Form an. Am 6. März besucht der ehemalige «Suits»–Star zudem Schauspielerin und Talkshow–Host Drew Barrymore (50) in deren «Drew Barrymore Show». Laut des US–Portals «Page Six», das bereits einen Einblick in die voraufgezeichnete Folge der Show erhalten hat, verrät Meghan dort auch das Geheimnis ihrer Liebe zu Prinz Harry.