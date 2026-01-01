Herzogin Meghan: Wie geht es für sie 2026 weiter?

Auftritte mit Harry

Zwar verfolgten Meghan und Harry 2025 mehr eigene Ziele als früher – so hatte der Prinz zum Beispiel nur ganz kurze Aufritte in ihrer Lifestyle–Doku –, doch besuchten sie auch etliche Events gemeinsam. Bald könnte das Paar, das sich 2020 von der britischen Königsfamilie abkehrte, wieder auf eine grosse Auslandsreise gehen. Ein im November auf Instagram veröffentlichter Brief, in dem sie der australischen Promi–Astrologin Angela Pearl schreiben, heizte diesbezüglich die Gerüchteküche an: «Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, insbesondere im Hinblick auf unsere geplante nächste Reise nach Australien.» Laut Insidern könnte die bereits im ersten Quartal stattfinden. Australien hat für die beiden eine besondere Bedeutung: Dorthin führte im Oktober 2018 ihre erste grosse Auslandsreise nach der Hochzeit, und Meghan war mit Sohn Archie (6) schwanger.