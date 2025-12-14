Herzogin Meghan: Will sie ihren Vater nie wieder sehen?

Vor dem Brief waren E–Mails und Anrufe in verschiedenen Krankenhäusern erfolglos geblieben. Meghans Team bestätigte inzwischen, dass der Brief trotz Hindernissen Thomas Markle erreicht hat. «Angesichts der Tatsache, dass eine Reporterin der ‹Daily Mail› die ganze Zeit am Bett ihres Vaters geblieben ist, jede Interaktion übertragen und klare ethische Grenzen überschritten hat, war es für die Herzogin trotz ihrer Bemühungen in den letzten Tagen äusserst schwierig, ihren Vater privat zu kontaktieren», kritisierte ihr Team eine Journalistin in einem Statement, aus dem etwa «People» zitierte. «Mit der Unterstützung zuverlässiger und vertrauenswürdiger Kontakte ist ihre Korrespondenz nun sicher in seinen Händen», erklärte Meghans Team.