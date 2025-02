Herzogin Meghan wirbt mit ihrer Tochter Lilibet für ihre neue Homepage

Meghan betont: Es wird weiterhin Marmelade geben

«Letztes Jahr dachte ich: ‹American Riviera, das klingt nach so einem tollen Namen.› Es ist meine Nachbarschaft; es ist ein Spitzname für Santa Barbara, aber es beschränkte mich auf Dinge, die nur in dieser Gegend hergestellt und angebaut wurden», erklärte die Herzogin von Sussex in dem Instagram–Video. «Dann kam Netflix dazu, nicht nur als mein Partner in der Show, sondern als mein Partner in meinem Geschäft. Das war riesig.» Sie habe dann darüber nachgedacht und schliesslich den Namen «As Ever» gewählt, den sie sich bereits 2022 gesichert habe.