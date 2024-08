Herzogin Meghan wird 43 Jahre alt: So verbringt sie ihren Geburtstag

Neues Fernsehinterview an Meghans 43. Geburtstag

Völlig ruhig dürfte ihr Sonntag in ihrer Villa im kalifornischen Montecito aber auch nicht verlaufen. Denn Meghans Geburtstag fällt auf denselben Tag, an dem ihr neues gemeinsames Fernsehinterview mit Harry auf CBS ausgestrahlt wird. In einem Vorschauclip, den der Sender am 1. August veröffentlicht hatte, sprach Meghan unter anderen über ihren Wunsch, ihre beiden Kinder Archie (5) und Lilibet (3) vor schädlichen Online–Inhalten zu schützen.