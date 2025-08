Herzogin Meghan wird 44: Zwischen Royals, Hollywood und Neuanfang

Mit der Schauspielerei kam sie schon früh in Berührung: Zwischen ihrem zweiten und elften Lebensjahr besuchte Meghan Markle das Hollywood Schoolhouse, eine bei Prominenten beliebte Privatschule in Los Angeles. Nach dem Abschluss an der Immaculate Heart High School, einer privaten katholischen Mädchenschule, studierte sie an der Northwestern University im US–Bundesstaat Illinois Theaterwissenschaften und Internationale Beziehungen.