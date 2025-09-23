Herzogin Meghan wird in England ein Job beim Radio angeboten

Wird Herzogin Meghan (44) bald zumindest im Radio ins Geburtsland ihres Ehemannes Prinz Harry (41) zurückkehren? Der Herzogin von Sussex ist jetzt in England eine Radiosendung beim Sender MagicFM angeboten worden, wie unter anderem «Express» berichtet. Das Angebot erfolgte, nachdem die 44–Jährige in ihrer eigenen Netflix–Serie «With Love, Meghan» enthüllte, dass sie den Radiosender mit «am meisten an Grossbritannien vermisse».