«Es ist schon fast fertig»

Herzogin Meghans Halbbruder plant Enthüllungsbuch über ihre Kindheit

In einem Buch will der Halbbruder von Herzogin Meghan Kindheitserinnerungen ausplaudern und damit einige der Behauptungen aus ihrer Netflix–Serie «With Love, Meghan» widerlegen. Das Werk sei schon fast fertig, kündigte er in einem Interview an.