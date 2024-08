Herzogin Meghans Lifestyle-Marke soll noch dieses Jahr erscheinen

Seit ihrem Ausscheiden aus der königlichen Familie im Januar 2020 hat sich die Herzogin in einer Handvoll von Unternehmungen versucht. «Ich verbringe viel Zeit damit, zu googeln und nach Marken zu suchen», sagte Meghan in einem Interview mit der «New York Times» im Anschluss an ihre jüngste quasi–royale Tour durch Kolumbien. «Wenn die Leute online nach Dingen suchen oder etwas lesen, versuche ich, grossartige neue Designer zu finden, vor allem in anderen Ländern», erklärte sie weiter.