Herzogin Meghans Waffeln: Alles nur geschummelt?

Es scheint fast so, als ziehe alles, was Herzogin Meghan (43) in Angriff nimmt, negative Reaktionen nach sich. Selbst das Backen von Waffeln. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) wird nun Medienberichten zufolge von Social–Media–Usern beschuldigt, ihre angeblich selbstgebackenen St.–Patrick's–Day–Waffeln nur inszeniert zu haben. Aufmerksame Beobachter wollen ein verdächtiges Detail am Endprodukt ausgemacht haben.