Herzogin Sophie jubelt bei den Olympischen Spielen lautstark mit

Werden auch William und Kate anreisen?

Derweil spekulieren britische und US–amerikanische Medien darüber, ob sich eventuell auch Prinz William und Prinzessin Kate (beide 42) noch in dieser Woche in Paris blicken lassen. «Die Prinzessin würde sehr gerne die Olympischen Spielen besuchen», verriet eine Kate nahestehende Quelle schon vor einigen Tagen der britischen Boulevardzeitung «Daily Express». Die Prinzessin habe schöne Erinnerungen an die Spiele in London im Jahr 2012 und würde demnach gerne erneut das Event besuchen, wo es doch in diesem Jahr relativ nahe der Heimat stattfinde. Ob sie die Reise während ihrer Krebsbehandlung wagt, sei jedoch fraglich.