Herzogin Sophie rührt ihren Ehemann Prinz Edward mit Rede zu Tränen

Auf dem Instagram–Acount der Royal Family hiess es zu dem wahrgenommenen Termin in Leeds: «Der Herzog und die Herzogin von Edinburgh haben das Headingley–Stadion in Leeds besucht, um an den Community Sport and Recreation Awards teilzunehmen. Während des Besuchs sprachen sie mit Spielerinnen und Mädchen der Leeds Rhinos, die vor der Preisverleihung an Rugby–League–Übungen teilnahmen. Der Herzog ist Präsident der Sports and Recreation Alliance, eine Funktion, die er 2009 von seinem Vater, dem verstorbenen Herzog von Edinburgh, übernommen hat.»