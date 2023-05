Herzogin Sophie: Seniorin stirbt nach Unfall mit Polizeieskorte

«Irreversible Schäden an ihrem Gehirn»

Der Vorfall hatte sich am 11. Mai an einer Kreuzung im Westen Londons nahe des Kensington Palastes ereignet. Ein Polizeimotorrad, das Sophie von Edinburgh eskortierte, fuhr die Seniorin an. Sie wollte die Strasse an einer Ampel überqueren. Bei dem Opfer handelt es sich um Helen Holland (81) aus Essex, die ihre Schwester in der britischen Hauptstadt besucht hatte. Der Sohn der Verstorbenen, Martin Holland, erklärte am Dienstag dem Sender: «Sie kämpfte fast zwei Wochen lang um ihr Leben... Aber irreversible Schäden an ihrem Gehirn haben den Kampf heute endgültig beendet.»