Herzogin Sophie verleiht Auszeichnung an ein Pferd und zwei Hunde

«Diese Auszeichnung, die als das tierische Pendant zum OBE [Anm. d. Red.: Officer of the Most Excellent Order of the British Empire] bekannt ist, würdigt das herausragende Pflichtbewusstsein von Yogi, Yoyo und Scamp», heisst es in dem Beitrag. Yoyo und Scamp sowie auch das Pferd Yogi blicken demnach jeweils auf erfolgreiche zehnjährige Karrieren zurück.