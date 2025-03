Herzschrittmacher-Daten könnten Todeszeitpunkt von Gene Hackman zeigen

Der zuständige Sheriff von Santa Fe County gab demnach auf einer Pressekonferenz am 28. Februar bekannt, dass Hackmans Herzschrittmacher untersucht wurde. Dieser habe das letzte Ereignis am 17. Februar verzeichnet – also rund neun Tage, bevor seine und Arakawas Leichen entdeckt wurden. «Ich denke, das ist eine sehr gute Annahme, dass dies sein letzter Lebenstag war», so der Sheriff.