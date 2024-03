Herzschrittmacher: König Harald ist erfolgreich operiert worden

Ansprache ans norwegische Volk

Nach seiner Rückkehr in die Heimat hatte sich der norwegische König auch persönlich zu seinem Gesundheitszustand geäussert. In einer Mitteilung an sein Volk sprach er von einer «schwierigen Situation», in der er sich befunden habe. In seiner Ansprache dankte er allen, die ihm mit Rat und Tat sowie medizinischer Hilfe zur Seite stünden. Es sei sowohl sein grosses Bedürfnis als auch das seiner Frau, Königin Sonja, allen für die «Fürsorge, Hilfe und Unterstützung im Zusammenhang mit der Erkrankung» während seines Urlaubs in Malaysia zu danken, sagte er weiter.