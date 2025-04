Herzzerreissend: Colin Farrell gibt seinen Sohn in «Langzeitpflege»

Erstmalig trat Schauspielstar Colin Farrell (48) im vergangenen Jahr mit der Neuigkeit an die Öffentlichkeit, dass sein erstgeborener Sohn James (21) am Angelman–Syndrom erkrankt ist – einer seltenen neurogenetischen Störung, die vor allem das Nervensystem betrifft und zu schweren körperlichen und geistigen Behinderungen führt. Jetzt enthüllte der Star, der zuletzt etwa in der HBO–Serie «The Penguin» zu sehen war, dass er plant, James in «Langzeitpflege» zu geben – aus einem speziellen Grund.