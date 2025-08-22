Heuert Nicolas Cage bei der fünften «True Detective»-Staffel an?

Geht Nicolas Cage (61) bald auf Verbrecherjagd in und um New York City? Wie unter anderem die US–amerikanische Branchenseite «Deadline» berichtet, soll der Oscarpreisträger als Hauptdarsteller für die fünfte Staffel der HBO–Serie «True Detective» vorgesehen sein. Die Gespräche hierzu seien demnach bereits in vollem Gange, heisst es weiter. Auch zu seiner potenziellen Rolle sei schon etwas bekannt – sie höre auf den Namen Henry Logan und müsse ein Verbrechen an der Jamaica Bay lösen.